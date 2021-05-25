Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaköprü ilçesi Çevikkuvet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İ.K. idaresindeki 63 ABS 074 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Yol kenarındaki duvara da çarparak ter dönen otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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