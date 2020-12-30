Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına düştü: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına düştü: 1 yaralı

30.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:16
Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına düştü: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa E'nin kullandığı 05 DU 996 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Hulusi Akar Mehmet Nuri Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Eser Yenenler Cengiz Kurtoğlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Sakarya Kocaeli Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına düştü: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:16:37. #1.15#
title