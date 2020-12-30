Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına düştü: 1 yaralı
30.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:16
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa E'nin kullandığı 05 DU 996 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü