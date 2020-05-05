Şanlıurfa'da otomobil su tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil su tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil su tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı
05.05.2020 01:27 | Son Güncelleme: 05.05.2020 01:28

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin su tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin su tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yunus Kılıç idaresindeki 16 KMT 56 plakalı otomobil, Mezra Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fırat Nehri kenarındaki su tahliye kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Müslüm Çapan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil su tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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