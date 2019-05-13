Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Bedran Şahin idaresindeki 02 FP 010 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 64. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Sultan, Zehra, Merve, Reşat ve Muhammet Sefa Şahin ile Fehime Türkman yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA