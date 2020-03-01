Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

01.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:06
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Metin Sevincek (28) yönetimindeki 02 AP 784 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Medine Sevincek (27), Ali Taş (19), Ahmet Yasin Sevincek (1) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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