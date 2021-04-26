Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Mahmut Karaçizmeli (57) idaresindeki 71 ET 706 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Yaslıca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Fatma (56), Hasan (26), Havva (21) ve Müslüm Karaçizmeli (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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