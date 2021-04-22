Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 FN 999 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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