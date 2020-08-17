Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
17.08.2020 23:11 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:48
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Duran Kartun (60) idaresindeki 06 AJ 9142 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 35. kilometresinden şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Hava (43), Ramazan (55) ve Hasan Kartun (54), Nevzat Gemalmaz (54) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA