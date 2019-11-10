Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ömer Yetgin idaresindeki 27 UD 618 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 47. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Cemile, Halime ve Mahmut Koç ile Hatice Yetgin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Yetgin ile Halime Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.