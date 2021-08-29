Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Hülya Çivi idaresindeki 46 ABJ 378 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 90. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Çivi ile araçtaki İbrahim Yıldız, Murat Cerit ve İbrahim Demirci yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim Demirci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler
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