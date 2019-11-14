Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

14.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:35

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ramazan Çirkin (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Çirkin yönetimindeki 63 YF 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 4 kişiden sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çirkin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kaynak: DHA