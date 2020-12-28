Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

28.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:34
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İhsan Arıca idaresindeki 34 CLD 514 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 46. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Fesih Demir (44) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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