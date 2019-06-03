Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Ayşehan Gökdemir (78) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA