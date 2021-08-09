Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah İşçi'nin kullandığı 19 BN 578 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 102. kilometresinde refüje çarptı.
Kazada sürücünün yanı sıra Meryem, Mihriban İşçi ile Zekiye Elalmış ve Hadice Mayda yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme