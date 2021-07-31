Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 90. kilometresinde meydana geldi. H.K.'nın kullandığı 23 ABC 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Sürücü H.K. ile otomobildeki M.K. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç annenin şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kadının kocası, kayınvalidesi ve kocasının dayısı tutuklandı
Genç annenin şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kadının kocası, kayınvalidesi ve kocasının dayısı tutuklandı
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası
Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Acun Ilıcalı Çağatay Akman
Spor Diego Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.07.2021 11:24:55. #1.13#

title