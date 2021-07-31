Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 90. kilometresinde meydana geldi. H.K.'nın kullandığı 23 ABC 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Sürücü H.K. ile otomobildeki M.K. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı