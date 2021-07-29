Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 06 HZZ 45 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme