Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 06 HZZ 45 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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