Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Bozova ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bozova ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muhammet Erhan Kürkçüoğlu (22) idaresindeki 34 NSB 73 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 39. kilometresinde refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücüyle yanında bulunan Ömer Polat (20), ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan