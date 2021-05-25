Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Bozova ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bozova ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muhammet Erhan Kürkçüoğlu (22) idaresindeki 34 NSB 73 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 39. kilometresinde refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücüyle yanında bulunan Ömer Polat (20), ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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