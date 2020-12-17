Şanlıurfa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

17.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:36
Şanlıurfa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Cezayir Karadağ idaresindeki 27 NS 777 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 66. kilometresinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan Salih Balbal yönetimindeki 34 VHN 81 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan İlknur, Kadir Eymen ve Yaren Karadağ yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Pierre Webo Samet Aybaba Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 22:36:33. #1.14#
title