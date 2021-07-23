Şanlıurfa'da otomobil park halindeki araca çarptı: 8 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil park halindeki araca çarptı: 8 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil park halindeki araca çarptı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Hikmet Kurtboğan (45) idaresindeki 23 HE 411 plakalı otomobil, Çaylarbaşı yolu Önder Mahallesi yakınlarında, içerisinde sürücü Mehmet Emin Demir'in (61) bulunduğu park halindeki 56 KC 118 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile Diyar (10), Medine (32), Yasin (6), Kerim (8), Osman (3) ve Meryem Kurtboğan (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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