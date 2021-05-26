Şanlıurfa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

H.İ. yönetimindeki 47 PK 8956 plakalı otomobil, Yenişehir Caddesi'nde Abdulkadir Akın'ın (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Yaralanan Akın ile beraberindeki Enes Çiftçi (13), sağlık ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftçi, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı Akın ise il merkezine sevk edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Akın ve Çiftçi'nin bir dönercide çalıştıkları ve kazanın, sipariş teslimine giderken meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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