ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI 12 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI 12 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza, gece Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AFG 721 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 80 AAZ 032 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI 12 YARALI

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI 12 YARALI

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI 12 YARALI

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

 Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title