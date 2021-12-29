ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI 12 YARALI

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza, gece Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AFG 721 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 80 AAZ 032 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.