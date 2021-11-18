ŞANLIURFA - Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bayram Y'nin (52) kullandığı 63 AE 377 plakalı otomobil, Hacıömer Mahallesi Karaçöl Caddesi'nde Mehmet G. idaresindeki 63 E 3127 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Bayram Y. ile otomobilde bulunan Zerif Y. (21), Nevin Ç. (9) ve Hatice Ç. (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞANLIURFA - Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title