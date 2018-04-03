Şanlıurfa'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı
Suruç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Suruç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bilal Aksoy idaresindeki 63 EG 227 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 62'nci kilometresinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kazaya karışan traktör sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.