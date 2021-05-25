Şanlıurfa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Korkmaz (59) idaresindeki 45 EU 794 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 43. kilometresinde, Hamza Canbek (34) yönetimindeki 63 M 6856 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ayşe Korkmaz (60) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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