Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

25.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:18
Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Ali C. (26) idaresindeki 63 ZR 153 plakalı otomobil ile İsmail Ş. yönetimindeki 65 BA 754 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali C. ile yanında bulunan Nazlı (3), Ayşe (27), Halil C. (27) ile Kudret (65) ve Şadiye K. (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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