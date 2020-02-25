Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

25.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:20

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ali Can (26) idaresindeki 63 ZR 153 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 21. kilometresindeki kavşakta, İsmail Şahin yönetimindeki 65 BA 754 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Can ile yanında bulunan Nazlı (3), Ayşe (27) ve Halil Can (27) ile Kudret (65) ve Şadiye Kandır (32) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA