Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı
07.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:02
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
İbrahim Batu idaresindeki 27 BLD 38 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Organize Sanayi Bağlantı Yolu'nda Ali Çiçek yönetimindeki 35 NH 258 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcular Gülçin, Tuana, Tusem ve Osman Berkay Batu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan