Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
27.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:42
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Polat idaresindeki 06 EB 839 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35. kilometresinde Mehmet Budak yönetimindeki 07 DJF 41 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Zeliha Polat yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan