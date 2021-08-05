Şanlıurfa'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İsa D'nin kullandığı 63 AG 245 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 33. kilometresinde Yusuf Y'nin idaresindeki 01 COF 03 plakalı panelvan ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme