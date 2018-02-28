Şanlıurfa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Haleplibahçe Caddesi'nde Yusuf İzzetin Toprak (22) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Toprak, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Toprak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki motosikletin farının yanmadığı ve önündeki aracı sollamaya çalıştığı görülüyor.