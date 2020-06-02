Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
02.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:44
Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sefer Yegül idaresindeki 06 GD 8502 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde Hakan Şaptı idaresindeki 63 M 5530 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazara sürücüler ile araçlarda bulunan Funda Gül Topuz, Günay ve Berçem Yelda Yegül yaralandı.
Yaralılar, 12 Acil Servis ekiplerice Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA