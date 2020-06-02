Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
02.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:44

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sefer Yegül idaresindeki 06 GD 8502 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde Hakan Şaptı idaresindeki 63 M 5530 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazara sürücüler ile araçlarda bulunan Funda Gül Topuz, Günay ve Berçem Yelda Yegül yaralandı.

Yaralılar, 12 Acil Servis ekiplerice Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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