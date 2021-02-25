Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Demir idaresindeki 72 DF 511 plakalı otomobil, Alatlı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 SK 448 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi ve 2 çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Demir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan