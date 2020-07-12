Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
12.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:52

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Bulut (22) idaresindeki 63 SM 778 plakalı otomobil, 11 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Bulut ve kardeşi Mehmet Furkan Bulut (14), 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan İbrahim Halil Bulut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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