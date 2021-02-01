Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

01.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:49
Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Akkurt'un (53) kullandığı 63 TZ 615 plakalı motosiklet, Akçakale-Ceylanpınar kara yolununun Zenginova Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen henüz sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAG 345 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobildekilerin yara almadan kurtulduğu kazada, bacağı kopan motosiklet sürücüsü Akkurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akkurt, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Ali Sunal Guy Ritchie İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Mehmet Topal Sergen Yalçın Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:52:19. #1.15#
title