Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Ahmet Temel (23) idaresindeki 36 KC 563 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 68. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Berat Çınar (29), İkra İnşirah Peker (6), Songül Temel (23), Nazlı Şen (44), Havin Güneş (13) ve Belsim Nurgül Çınar (7) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.