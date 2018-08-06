Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 DS 567 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin karayolunun Göbeklitepe kavşağında sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi.
Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.