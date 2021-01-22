Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
22.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:42
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alişan Bahar'ın kullandığı 46 AAY 060 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 47. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.
Otomobil sürücüsü ile otomobildeki Esma, Öznur, Müslime ve Ahmet Bahar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme