Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

22.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:42
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alişan Bahar'ın kullandığı 46 AAY 060 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 47. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

Otomobil sürücüsü ile otomobildeki Esma, Öznur, Müslime ve Ahmet Bahar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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