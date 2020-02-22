Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

22.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:45
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

'da seyir halindeki otomobil lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emin D.'nin kullandığı 27 BDK 02 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatun D., Ramazan D. ve Sinan D. ile Abdulkadir T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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