Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Veysel Meter'in kullandığı 16 Y 5415 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 30. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Meter ile araçta bulunan Abdullah Soran Muhammed, Ameera Rasheed Solaph, Soran Mohammed Rashid yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme