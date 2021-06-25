Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman D. yönetimindeki 63 YC 778 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 18'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Ayşe ve Elif D. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü