Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman D. yönetimindeki 63 YC 778 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 18'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ayşe ve Elif D. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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