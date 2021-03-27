Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İlyas Şengül'ün idaresindeki 63 ABK 704 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 17. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Mehmet Ali Şengül ile Aziz Atçı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı