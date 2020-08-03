Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
03.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:36

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Aykut Sivri (28) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Duygu Sivri (25) ve oğlu Mustafa Bartu (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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