Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
03.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:36
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Aykut Sivri (28) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Duygu Sivri (25) ve oğlu Mustafa Bartu (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA