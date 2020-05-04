Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
04.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:26
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İsmail Kaçan idaresindeki 20 YT 585 plakalı otomobil Şanlıurfa-Mardin kara yolu Karakuzu Jandarma Karakolu önünde beton bariyere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Orhan Güneş ve Mehmet Piçak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA