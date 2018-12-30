Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Zahir Kebabçı idaresindeki 16 KGA 42 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Sebahat ve 1 yaşlarındaki bebeği Kübra Kebabçı yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin otomobilden çıkardığı yaralılar, soğuk havadan korunması için başka araçlardan getirilen battaniyelere sarıldı. Yaralanan bebek ise yol kenarında park edilen otomobile alındı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA