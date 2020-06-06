Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
06.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:29

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet İnecik (66) yönetimindeki 63 N 1559 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolu 5'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Taklalar atarak yolun karşı tarafında ters dönen otomobildeki sürücü ile eşi Saadet İnecik (61) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, aracın çekilmesinin ardından tekrar trafiği açıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri...
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Faik Öztrak Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 14:32:08. #1.14#
title