Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
13.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:24
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Faruk Tutan idaresindeki 03 LG 741 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 35. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Halil Dil, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA