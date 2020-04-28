Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
28.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:42
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinan Yıldız (69) idaresindeki 50 DA 330 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Üçkonak Mahallesi kavşağında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Vesfa Eriş (57) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA