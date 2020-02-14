Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

14.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:04
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

'in (29) kullandığı 07 EFD 58 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Mehmet Çiçek ile araçta bulunan Duygu G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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