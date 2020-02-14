Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Çiçek'in (29) kullandığı 07 EFD 58 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü Mehmet Çiçek ile araçta bulunan Duygu G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.