Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

24.08.2019 17:18
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halit Daval yönetimindeki 63 EE 212 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Mahmut Daval yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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