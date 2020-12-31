Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı

31.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:44
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi, yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi, yaralandı.

Hatip Pamukçı'nın kullandığı 02 ABJ 173 plakalı otomobil, Siverek - Adıyaman karayolu 35'inci kilometresinde yola çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarındaki taşlık alana devrildi.

Yaralanan sürücü Pamukçı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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